Українські документальні фільми "Щоденник нареченої Христа" та "Крихка пам’ять" представлять на кінофорумі в Італії

"Дві українські документальні стрічки, що створюються за підтримки Держкіно, - "Щоденник нареченої Христа" Марти Смеречинської та "Крихка пам’ять" Ігоря Іванька, - будуть представлені на форумі WEMW в італійському Трієсті з 23 до 26 січня 2022 року. Фільми візьмуть участь у програмі Last Stop Trieste від індустріальної платформи When East Meets West", - ійдеться в повідомленні.



У 2022 році майданчик працюватиме в гібридному форматі, а програма триватиме за участю режисерів, продюсерів фільмів та представників кіноіндустрії. Присутніми фізично зможуть бути до 100 людей.



"У стрічці "Щоденник нареченої Христа" режисерка Марта Смеречинська дивиться в очі своїм страхам й занурюється в реальність своєї сестри Насті, греко-католицької черниці, в монастирі Наречених Христа на Заході України, щоб заново пізнати світ, у якому вони обидві зросли. Марта обговорює свої почуття з іншими монахинями, бере в них інтерв’ю, тоді як інші черниці бачать через Марту зв’язок зі своїм минулим і сім’ями. Режисерка прагне знайти відповідь на питання, чому молоді дівчата вирішують наслідувати багатовікову церкву, обравши шлях черниць", - зазначають у Держкіно.







Операторкою-постановницею фільму виступила Соня Герасимова, режисеркою монтажу - Ксенія Широкова, звукорежисеркою - Карина Режевська, композитором став Микита Моісеєв. Консультантом з монтажу був Кутайба Бархамджі, відомий за роботою у фільмах Still Recording (2018) режисерів Гіаф Айнб і Саід Аль Батал, за який отримав нагороду за найкращий монтаж Венеціанського кінофестивалю, та Little Palestine (2021) режисера Абдулла Аль-Хатіб. Продюсерами стрічки є Віталій Шереметьєв і Наталія Лібет.



"Фільм "Крихка пам’ять" розповідає про видатного українського кінооператора Леоніда Бурлаку, що працював на Одеській кіностудії з середини 60-х. Майстер раптово почав втрачати пам’ять через хворобу Альцґеймера. У цей самий час його онук Ігор, також кінооператор, знайшов закинуту і суттєво пошкоджену частину дідового фотоархіву: знімки, які дід зробив як молодий оператор, що тільки починає будувати свою кар’єру в часи хрущовської Відлиги. Зрозумівши, що майже нічого не знає про свого діда, Ігор починає пошук всього, що хоча б трохи проливало світло на Леоніда та його шлях. Ігор переосмислює вплив радянської кіноіндустрії на його сім’ю та на країну в цілому й знаходить ті ниточки, що поєднують його з дідом. Проте час іде невпинно: дуже скоро Леонід перестане впізнавати свого онука", - йдеться в повідомленні.







Режисером і оператором стрічки був Ігор Іванько, другим оператором - Ілля Єгоров. Звукорежисерами виступили Андрій Рогачов і Каріна Режевська. Креативною продюсеркою стала Марія Пономарьова, а продюсеркою - Олександра Братищенко.

