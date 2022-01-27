Українські миротворці знищили базу бойовиків у Конго

Про це повідомив помічник командира загону Олександр Савченко у Facebook.



"Під час виконання бойового завдання українські пілоти зробили постріли некерованими авіаційними ракетами і використали теплові пастки, щоб уникнути можливої ​​атаки бойовиків. За підсумками операції всі планові цілі були успішно знищені", - йдеться у повідомленні.



Спільна операція конголезької та угандійської армій по боротьбі з терористами триває з грудня 2021 року.



Зазначається, що бойовики з терористичного угруповання "Альянс демократичних сил" (ADF) грабують і спалюють місцеві поселення. Від таких нападів на населені пункти в провінції Північне Ківу гине мирне населення.

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