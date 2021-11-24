Українські спецслужби втратили довіру західних партнерів через злив операції щодо вагнерівців, - Тягнибок

Про це лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Ми знали, що з часів створення української держави - влада нашпигована московською агентурою. Мене турбує інше - це є наслідок і вислід всього того, що відбувається. Перше - влада сильно вже забрехалась. Оте, що вони кожного тижня почали змінювати свої версії, воно призвело і призводить до повної втрати зі сторони нації довіри до влади", - заявив він.



Тягнибок додав, що українські спецслужби втратили довіру колег із Заходу.



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"Другий момент - ми отримали величезну проблему - це втрата довіри до українських спецслужб зі сторони наших партнерів, західних спецслужб. Чи будуть завтра американці, британці ділитися якоюсь інформацією таємною з українськими спецслужбами, якщо вони знають, що тут усе в інтернеті та на ток-шоу", - зазначив політик.



Він вважає, що проблема московської агентури в найвищих ешелонах влади є питанням номер один в частині нацбезпеки.



"В цей момент нема в українських тюрмах 33 вагнерівців, яких можна було оголосити військовими злочинцями і провести публічний суд. Яких можна було використовувати, як свідків та співучасників злочинів московської агресії в Україні. Яких потім, в перспективі, ми могли б обміняти на наших українських військовополонених, які зараз в московських тюрмах", - підсумував Тягнибок.

29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".

Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".

8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання вагнерівців в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".

Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".

18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Пізніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.

19 листопада пезидента Володимира Зеленського та голову ОПУ Андрія Єрмака запросили на ефір одного з телеканалів про розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. В Офісі президента назвали це "хайпом".