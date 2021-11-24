Українські спецслужби втратили довіру західних партнерів через злив операції щодо вагнерівців, - Тягнибок
Над представниками російської ПВК Вагнера, яких мали затримати в ході української спецоперації, можна б було провести публічний суд
Про це лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Ми знали, що з часів створення української держави - влада нашпигована московською агентурою. Мене турбує інше - це є наслідок і вислід всього того, що відбувається. Перше - влада сильно вже забрехалась. Оте, що вони кожного тижня почали змінювати свої версії, воно призвело і призводить до повної втрати зі сторони нації довіри до влади", - заявив він.
Тягнибок додав, що українські спецслужби втратили довіру колег із Заходу.
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"Другий момент - ми отримали величезну проблему - це втрата довіри до українських спецслужб зі сторони наших партнерів, західних спецслужб. Чи будуть завтра американці, британці ділитися якоюсь інформацією таємною з українськими спецслужбами, якщо вони знають, що тут усе в інтернеті та на ток-шоу", - зазначив політик.
Він вважає, що проблема московської агентури в найвищих ешелонах влади є питанням номер один в частині нацбезпеки.
"В цей момент нема в українських тюрмах 33 вагнерівців, яких можна було оголосити військовими злочинцями і провести публічний суд. Яких можна було використовувати, як свідків та співучасників злочинів московської агресії в Україні. Яких потім, в перспективі, ми могли б обміняти на наших українських військовополонених, які зараз в московських тюрмах", - підсумував Тягнибок.
- 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
- Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".
- 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання вагнерівців в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- Нагадаємо, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
- 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.
- Пізніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.
- 19 листопада пезидента Володимира Зеленського та голову ОПУ Андрія Єрмака запросили на ефір одного з телеканалів про розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. В Офісі президента назвали це "хайпом".
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