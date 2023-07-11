Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Такої форми покарання як відсторонення за статтею, за якою намагаються звинуватити мера Рівного, немає. Мені боляче спостерігати за тим, як сьогодні стає інструментом судова влада у боротьбі проти незгодних та опонентів. Це точно не допомагає нам з аргументами щодо вступу в НАТО та у перемовинах про відкриття переговорів про членство в ЄС", - додала вона.

Нардепка зазначила, що наші колеги всі ці речі абсолютно чітко відслідковують і будуть виставляти нам додаткові умови на цьому шляху.

"Ми маємо бути готові, що ми визначившись зі стратегічним курсом, не можемо вічно розраховувати що вічно будуть скорочені дороги, пом'якшувані обставини - якийсь інший підхід до нас, ніж до будь-якої іншої країни, яка претендує на членство у цивілізованому суспільстві", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.