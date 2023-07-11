Українські суди стають інструментом влади в боротьбі проти незгодних. Це не сприяє вступу в НАТО та ЄС, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
Зараз судова влада стає інструментом у боротьбі проти незгодних та опонентів. Це не допомагає нам з аргументами щодо вступу в НАТО та у перемовинах про відкриття переговорів про членство в ЄС
Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Такої форми покарання як відсторонення за статтею, за якою намагаються звинуватити мера Рівного, немає. Мені боляче спостерігати за тим, як сьогодні стає інструментом судова влада у боротьбі проти незгодних та опонентів. Це точно не допомагає нам з аргументами щодо вступу в НАТО та у перемовинах про відкриття переговорів про членство в ЄС", - додала вона.
Нардепка зазначила, що наші колеги всі ці речі абсолютно чітко відслідковують і будуть виставляти нам додаткові умови на цьому шляху.
"Ми маємо бути готові, що ми визначившись зі стратегічним курсом, не можемо вічно розраховувати що вічно будуть скорочені дороги, пом'якшувані обставини - якийсь інший підхід до нас, ніж до будь-якої іншої країни, яка претендує на членство у цивілізованому суспільстві", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.
Відсторонення та звільнення мерів міст: хронологія
- 7 грудня 2022 року мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію. 1 лютого Владиславу Атрошенку заборонили обіймати відповідну посаду мера Чернігова строком на один рік.
- 2 березня меру Полтави Олександру Мамаю оголосили вирок за розтрату бюджету громади на своїх прибиральниць.14 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Мамая звільнено із посади на виконання вироку суду
- 21 червня Голосіївський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Його підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці. Посадовець був відповідальним за мапу укриттів, на якій позначки не збігалися з наявними укриттями. Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на призначення судом домашнього арешту директорові департаменту муніципальної безпеки КМДА Романові Ткачуку. Він заявив про "шквальну кампанію з дискредитації" столичної влади та його особисто. Згодом уряд виписав Кличку догану.
- 10 липня міського голову Рівного Олександра Третяка суд визнав винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення - він не має право обіймати посаду один рік. Сам мер Рівного на своїй фейсбук-сторінці написав, що вважає судовий процес "знущанням над правосуддям". Він зазначив, що подаватиме апеляцію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе