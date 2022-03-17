Українські військові захопили російську станцію для розвідки й коригування вогню та знищили окупантів
ССО ЗСУ захопили російську радіолокаційну станцію для розвідки, наведення вогню й виявлення людей або техніки та вбили окупантів
Про це заявило Командування ССО ЗСУ.
"Черговий трофей вояків ССО України - російська РЛС "Фара". Ця портативна радіолокаційна станція призначена для розвідки місцевості, виявлення людей і техніки, наведення і коригування вогню по виявленим цілям", - ідеться в повідомленні.
Ці характеристики не завадили українським військовим підібратися впритул до російських військових і поповнити перелік трофеїв.
"Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику зі збільшення кількості добрив для українського чорнозему", - зазначили в ССО ЗСУ.
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