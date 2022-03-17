Українські військові захопили російську станцію для розвідки й коригування вогню та знищили окупантів

Про це заявило Командування ССО ЗСУ.



"Черговий трофей вояків ССО України - російська РЛС "Фара". Ця портативна радіолокаційна станція призначена для розвідки місцевості, виявлення людей і техніки, наведення і коригування вогню по виявленим цілям", - ідеться в повідомленні.



Ці характеристики не завадили українським військовим підібратися впритул до російських військових і поповнити перелік трофеїв.



"Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику зі збільшення кількості добрив для українського чорнозему", - зазначили в ССО ЗСУ.



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