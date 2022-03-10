Українські військові збили ще один російський літак Су-25
Збройні Сили України збили черговий російський бойовий літак Су-25. Він стояв на озброєнні Східного військового округу.
Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10 гірничо-штурмова Бригада був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 смад 11 А Східного військового округу (с.Чернігівка, Приморський край)", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, українські військові збили дві ворожі ракети на Житомирщині.
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