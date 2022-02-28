Українські військові знищили колону ворожої техніки під Макаровим. Відео

Відео в Facebook поширило Військове телебачення України.



Українські військові знищили колону з російських градів і танків.



"Тільки що, під Макаровим. Наші хлопці накрили колону ворожої техніки. Російські гради та танчики стали на ночліг. І вже точно будуть міцно спати", - йдеться під відео.



Макарів знаходиться у 65-70 км від Києва.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb