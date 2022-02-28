Українські військові знищили колону ворожої техніки під Макаровим. Відео
Військові ЗСУ знищили колону ворожої техніки, яка знаходилась під Макаровим на Київщині
Відео в Facebook поширило Військове телебачення України.
Українські військові знищили колону з російських градів і танків.
"Тільки що, під Макаровим. Наші хлопці накрили колону ворожої техніки. Російські гради та танчики стали на ночліг. І вже точно будуть міцно спати", - йдеться під відео.
Макарів знаходиться у 65-70 км від Києва.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе