Українські захисники завдали 14 ударів авіацією по ворожих скупченнях, уразивши опорні пункти й позиції систем ППО
Упродовж минулої доби, 31 жовтня, українські воїни завдали по ворогу 14 ударів з повітря, а також збили 4 гелікоптери та 45 крилатих ракет
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Так, авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по скупченню окупантів. Унаслідок цього було знищено зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти й позиції ворожих комплексів ППО.
Також упродовж доби українські захисники збили чотири російські гелікоптери, два безпілотники та 45 крилатих ракет.
"Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів", - зазначають у Генштабі.
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31 жовтня росіяни за дві години випустили по Україні понад 50 ракет, 44 з яких вдалося збити.
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