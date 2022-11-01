Українські зенітники збили у небі над Донеччиною ворожий вертоліт та безпілотник
Збройні сили України у вівторок, 1 листопада, знищили російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат
Збройні сили України у вівторок, 1 листопада, знищили російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі.
"1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід"о 9-й та 12-й годині, відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня", - ідеться в повідомленні.
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