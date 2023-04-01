Про це пишуть The New York Times.

Журналісти поспілкувалися з українськими в'язнями, яким вдалося вийти з російських в'язниць за допомогою волонтерської організації. Раніше ув'язнених із Херсона й області, коли території були під контролем російських військ, вивезли до РФ та тимчасово окупованого Криму відбувати залишок терміну.

Зазначається, що багато хто з них був одразу ж ув'язнений після свого виходу за порушення міграційного законодавства: їм виписали штрафи, пізніше їх відправили до депортаційних центрів.

"Нас зустріли криками, побиттям, приниженнями", - розповів 47-річний Олександр Федоренко, який відбував термін у Херсоні за крадіжки, описуючи прибуття до підконтрольної Росії в’язниці. "Обличчям до землі, не дивись, не говори, і дме, дме, дме".

Колишні в'язні ствердили, що в російських і кримських в’язницях їх били, також були пропозиції оформити громадянство РФ, однак більшість відмовилася. Також, за їхніми свідченнями, в тюрмах були вербувальники ПВК "Вагнер", але вони не виявили інтересу до українських громадян. Пізніше ув'язнених вивозили все далі до тюрем углиб Російської Федерації.

Журналісти зазначили, що жоден російський чиновник публічно не визнав передачу херсонських полонених Росії, адже це є можливим порушенням міжнародного права, яке забороняє примусове вивезення людей із окупованої зони. Чиновники російської пенітенціарної системи та національної поліції не відповіли на запити про коментарі.

Загалом оцінюється, що російські сили примусово вивезли близько 3500 ув’язнених громадян України, у тому числі 2500 із Херсона, коли РФ відступала з окупованих територій минулого року.