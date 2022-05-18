Українським військовим передали понад 146 млн грн, арештованих у справі двох адвокатів
Суд передав ЗСУ понад 146 млн грн, арештованих у справах двох адвокатів, які просили хабар за вирішення питання щодо справи в ОАСК
Про це повідомила САП у телеграмі.
"За клопотанням прокурорів САП Вищим антикорупційним судом для забезпечення потреб Збройних сил України передано понад $3,7 млн доларів, майже 846 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів та 242 тис. грн, які були вилучені та арештовані в рамках розслідування кримінального провадження стосовно двох адвокатів, яких у квітні минулого року викрили на проханні надати та отриманні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди", - зазначили у відомстві.
За $100 тис. доларів адвокати обіцяли "розв'язати" питання з винесенням рішення у справі, яку слухають в ОАСК Києва. Їх викрили 6 квітня 2021 року. Під час обшуків у адвокатів знацшли предмети, схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.
Обвинувальний акт до антикорупційного суду скерували 14 березня 2022 року.
- 6 квітня 2021 року детективи НАБУ взяли на гарячому рідного брата судді Павла Вовка, проти якого ведуть справу щодо захоплення влади. Брат Вовка - Юрій Зонтов був затриманий на хабарі у $100 тис.
- Зонтов сам заявив при затриманні, що працює в СЗР.
- 7 квітня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру брату глави ОАСК Павла Вовка Юрію Зонтову
- У СЗР підтвердили, що Юрій Зонтов - їхній співробітник, і пообіцяли співпрацювати з НАБУ у розслідуванні його хабарництва.
- Суд заарештував брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка Юрія Зонтова до 4 червня з альтернативою застави у 35 млн 185 тис. грн
- Вищий антикорупційний суд заарештував ще одного адвоката, якого затримали разом із братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрієм Зонтовим
- За Донця, якого затримали разом із братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - Юрієм Зонтовим, внесли заставу в розмірі понад 2,95 млн грн.
- Служба зовнішньої розвідки звільнила підозрюваного у корупції брата голови Окружного адмінсуду Києва Юрія Зонтова.
- 20 вересня 2021 року НАБУ вручило першу підозру по відновленій статті за е-декларування - брату голови ОАСК Зонтову.
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