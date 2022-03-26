Український інститут книги став учасником Європейської мережі літературного перекладу

Про це повідомляється на сайті УІК, інформує Еспресо.TV.

Члени ENLIT — об'єднання культурних організацій, яке просуває літературу та переклад у світовій мережі видавців, авторів, перекладачів та інших фахівців галузі культури, — одноголосно проголосували за прийняття Українського інституту книги до своєї перекладацької мережі.

"Ми щиро вітаємо Україну в ENLIT і дякуємо українському книжковому сектору за його стійкість в умовах жахливо трагічної війни, що триває в Україні. Попри війну в Україні, через яку постраждало багато колег, наші українські спікери представили нашим членам докладний огляд української книжкової галузі до початку війни, а також окреслили становище, у якому вони працюють тепер. Що найважливіше, наші українські колеги внесли практичні пропозиції щодо того, як члени ENLIT можуть підтримати їхню роботу в майбутньому, включно з низкою ініціатив щодо публікації та перекладу", - заявила голова Європейської мережі літературного перекладу Маргіт Вальсо після голосування.

Вона особливо відзначила рівень презентацій від Українського інституту книги та Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал", а також висловила сподівання на співпрацю з українськими колегами для розвитку літературної співпраці по всій Європі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb