Український партизан проник у військкомат в Ярославській області РФ

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

"Нашому агенту вдалося інтегруватися до місцевого військкомату міста Рибінська. Завдяки цьому нам вдається отримувати інформацію про мобілізаційні процеси в області та особисті дані призовників", - пишуть партизани.

В "Атеш" наголошують, що усі ці призовники - потенційні агенти руху спротиву, які зроблять свій внесок у руйнуванні російської армії зсередини.

"Тільки завдяки поразці путінського режиму можливий постійний та чесний мир між Україною та РФ", - йдеться у повідомленні "Атеш".

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, але й Росії, зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено його у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.

До прикладу, вночі 17 листопада, у цілях розвідки, український партизан проник на територію однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Криму.