Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Зазначається, що у колонії Якименка примушують шити військову форму за незначну оплату в розмірі 12 рублів (приблизно 6 гривень) на місяць. Якщо чоловік відмовляється виконувати цю роботу, його кілька разів відправляють на вахту. Крім того, йому заборонено зв'язуватися зі своїм адвокатом.

Як повідомила його дружина Альона, у знак протесту Володимир порізав собі вени, однак йому не було надано належної медичної допомоги, лише забинтували руку та відправили в ШІЗО. Попри погіршення стану здоров'я та підвищення температури, Володимиру відмовили у наданні навіть простих жарознижувальних препаратів. Замість цього, його лише перев'язували й повертали назад до камери. Так тривало майже тиждень.

Відомо, що пізніше, медичний персонал повністю відмовився надавати допомогу Володимиру. Лише завдяки іншим вʼязням чоловік мав можливість дезінфікувати рану. Попри те, що рана почала заживати, внаслідок недостатнього лікування, у нього заніміли три пальці та частина руки поблизу зап'ястя.

"Звертаю увагу світової спільноти, що антигуманне поводження з незаконно ув’язненими Росією громадянами України має системний характер", - написав Лубінець.

Хто такий Володимир Якименко

Володимир Якименко - таксист та активіст Автомайдану із Херсонської області. Після 2014 року він займався волонтерською діяльністю та допомагав ЗСУ, а також вивозив кримчан, які залишали півострів після окупації. 11 червня 2017 року, коли Якименко вкотре перетинав кордон з АРК, його затримали російські силовики, а згодом - звинуватили в торгівлі наркотиками.

Його звинуватили в транспортуванні наркотиків, які йому нібито підклав пасажир. Суд у Криму дав чоловіку 15 з половиною років колонії.

4 грудня 2019 року омбудсменка з прав людини Денісова повідомила про порушення прав Якименка, а також про значне погіршення його стану здоров'я. Вона заявила, що українця під тиском змусили підписати відмову від повного медичного обстеження.

У лютому 2020 року Денісова заявила, що адміністрація російської в’язниці погрожує Якименку зґвалтуванням, тисне на нього психологічно та не надає медичної допомоги.