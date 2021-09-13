"Українську зелені хотіли би загнати у ще вужче гетто": соцмережі про ініціативу Данілова перевести алфавіт на латинку
У соцмережах обговорюють заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про можливий перехід з кириличної абетки на латинку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Нардеп Володимир В'ятрович дав агрументацію, чому не варто переходити на латинку.
"Зміна письма може відіграти роль щодо посилення русифікації. Останні роки дедалі більше російськомовних громадян переходять на українську. Запровадження латинки створить додатковий бар‘єр і зупинить багатьох із них. Більш того, така зміна може спровокувати рух в протилежному напрямку", - написав він.
Клірик ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що Україна не має віддавати свій спадок.
Голова правління Інформаційного центру “Майдан Моніторинг” Наталія Зубар вважає, що нормальна транслітерація українських слів латинкою потрібна.
Видавець Антон Санченко задається питанням від чого влада може відовікати такими заявами.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для захисту від Росії треба перейти на латинку.
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