"Українську зелені хотіли би загнати у ще вужче гетто": соцмережі про ініціативу Данілова перевести алфавіт на латинку

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Нардеп Володимир В'ятрович дав агрументацію, чому не варто переходити на латинку.



"Зміна письма може відіграти роль щодо посилення русифікації. Останні роки дедалі більше російськомовних громадян переходять на українську. Запровадження латинки створить додатковий бар‘єр і зупинить багатьох із них. Більш того, така зміна може спровокувати рух в протилежному напрямку", - написав він.







"Латиниця - це щоб російськомовні і не думали читати українські книжки і новинні портали, не перемикали мову на українську на сайтах. Українську зелені хотіли би загнати у ще вужче гетто", - написала користувачка Оксана Собко.

"Латиниця - це щоб російськомовні і не думали читати українські книжки і новинні портали, не перемикали мову на українську на сайтах. Українську зелені хотіли би загнати у ще вужче гетто", - написала користувачка Оксана Собко.





"Латинка не зробить українську мову більш зрозумілою полякам, німцям, англійцям або італійцям, як і не зробить їхню мову більш доступною для українців", - написав ексчлен Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.



Ведучий Українського радіо Сергій Стуканов вважає, що перехід на латиницю стане надпотужним гальмом на шляху українізації й зробить неписьменними мільйони носіїв мови.





Адвокат Олександр Данилюк заявив, що починати потрібно з іншого.

"Латинка не зробить українську мову більш зрозумілою полякам, німцям, англійцям або італійцям, як і не зробить їхню мову більш доступною для українців", - написав ексчлен Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.Ведучий Українського радіо Сергій Стуканов вважає, що перехід на латиницю стане надпотужним гальмом на шляху українізації й зробить неписьменними мільйони носіїв мови.Адвокат Олександр Данилюк заявив, що починати потрібно з іншого.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для захисту від Росії треба перейти на латинку.

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Клірик ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що Україна не має віддавати свій спадок.Голова правління Інформаційного центру “Майдан Моніторинг” Наталія Зубар вважає, що нормальна транслітерація українських слів латинкою потрібна.Видавець Антон Санченко задається питанням від чого влада може відовікати такими заявами.