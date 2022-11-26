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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Українці дочекалися від понтифіка слів правди про "абсурдну, божевільну війну"

Микола Княжицький
26 листопада, 2022 субота
10:27
Погляд Микола Княжицький

Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, який страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і надіється, — багатостраждальний і благородний народ

Я переконаний, що на листа Папи Франциска до українського народу більшість з українських греко-католиків чекала з першого дня "великої війни". Так, як чекали на візит Папи до України, щоб він на місці побачив велике зло, яке принесла російська агресія на нашу землю. Не просто агресія Путіна, а агресія Російської Федерації як держави.

Після дев’яти місяців страждань, жертв і великого горя українці дочекалися від понтифіка слів правди про "абсурдну, божевільну війну" та долю дітей. Символом стали смерті Кіри з Одеси та Лізи з Вінниці. Ми щиро віримо в слова Папи про його співстраждання з усім українським народом, зокрема жінками й людьми старшого покоління, волонтерами та душпастирями, біженцями й внутрішньо переміщеними особами.

Після дев’яти місяців страждань, жертв і великого горя українці дочекалися від понтифіка слів правди про "абсурдну, божевільну війну" та долю дітей

Франциск окремо звернувся до молоді: "щоб мужньо захистити свою батьківщину, ви були змушені взяти до рук зброю, полишивши мрії про майбутнє, які ви плекали; я думаю про вас, дружини, які втратили своїх чоловіків і, зціпивши зуби, мовчки, з гідністю та рішучістю продовжуєте жертвувати всім задля своїх дітей".

Згадавши про дев’яносту річницю геноциду Голодомору, Папа відзначив, що захоплюється нашим добрим запалом. "Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, який страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і надіється, — багатостраждальний і благородний народ", – підкреслив він.

Дуже важливі констатації, які почують у світі. Два дні тому, коментуючи раніше сказані слова папи про геноцид Голодомору і теперішнє винищення українського народу, ліберальна американська газета Нью-Йорк Таймс відзначила, що у справі війни в Україні Франциск суттєво змінив риторику.

Папа відзначив, що захоплюється нашим добрим запалом. "Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, який страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і надіється, — багатостраждальний і благородний народ"

Це правда, і велика заслуга у цьому Блаженнішого Святослава, Глави Української греко-католицької церкви, який на початку листопада відвідав Рим і Ватикан. Він зустрівся з Папою і їхня розмова напевно була душевною, але і відвертою.

 Так само як відвертими були розмови Блаженнішого Святослава з чиновниками Римської курії.

Варто відзначити, що Главу УГКЦ супроводжували Філадельфійський митрополит Борис Ґудзяк, апостольський екзарх у Німеччині та Скандинавії Владика Богдан Дзюрах та екзарх УГКЦ в Одесі Владика Михайло Бубній.

На закінчення свого Листа до українського народу Папа пише : "Я є з вами, молюся за вас і прошу молитися за мене".

Я впевнений, що мільйони українських греко-католиків виконають це прохання щиро і в почутті вдячності за папські слова, свідчення і допомогу, особливо під час звільнення наших полонених.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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Новини
Микола Княжицький
війна з Росією
Папа Римський Франциск
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