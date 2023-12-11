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Українці у 2023 році почали їсти менше свинини: що споживали натомість

11 грудня, 2023 понедiлок
16:45
Економіка свиня

У 2023 році українці споживали 19,8 кг свинини на рік, тоді як у 2022 році – 20,3 кг. Імпорт також знизився з 74 тис. тонн до 41 тис. тонн

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що цьогоріч українці почали більше споживати м’яса птиці та яловичини, ніж торік. Так, у 2023 році громадяни споживали в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну особу. Минулого року ці показники були на рівні 26,2 кг та 7 кг відповідно. 

При цьому споживання свинини зменшилося: у 2023 році українці споживали 19,8 кг свинини на рік, тоді як у 2022 році – 20,3 кг. 

"Відповідно до споживання збільшилося і виробництво: м’яса птиці вироблено більше на 32 тис. тонн – до 1 млн 285 тисяч тонн, яловичини на 4 тисячі тонн  - до 272 тисяч тонн", - ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що нарощування власного виробництва дозволило зменшити кількість імпорту обох видів мʼяса на 19 тис. тонн.  М’яса птиці було імпортовано на 17 тисяч тонн менше — 61 тисяча тонн, а яловичини на 2 тисячі тонн менше – 5 тисяч тонн.

Україна
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