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"Фуфломіцини" для українців: які ліки не варті вашої уваги та грошей

3 червня, 2023 субота
10:03
Суспільство ліки

Український ринок ліків повен так званих "фуфломіцинів" – це препарати, які не мають доведеної ефективності

Основа сучасної світової медицини – доказовість ефективності. Це масштабні дослідження та багаторічна наукова робота.

Фото: microbiya.com

Разом з тим існують і інші напрямки медицини, як от народна чи фітотерапія – вони не мають наукового підґрунтя, а всі спроби довести їхню ефективність провалилися. 

Попри це, на полицях аптек є дуже багато сумнівних препаратів, які нам яро рекламують, але які навіть не дотягують до ефекту плацебо. Про деякі з видів таких "ліків" – у статті "Еспресо".

Гомеопатія

Це так звана альтернативна медицина. Гомеопатія є псевдонаукою, а наукове товариство називає її не інакше як шахрайством. Комітет з науки та технології Британського парламенту стверджує, що гомеопатичні засоби працюють не краще, аніж плацебо, а самі препарати — "пігулки, які не містять активних інгредієнтів". Таке "лікування" у багатьох випадках може бути небезпечним, адже, по суті. не впливатиме на хворобу людини. 

У МОЗ же зазначають, що гомеопатія є надзвичайно популярною для лікування ГРІ, бронхіту, мігрені, депресії та інших захворювань, включаючи онкологічні. Власне, прибутки від продажу гомеопатичних препаратів вимірюються мільярдами доларів, що красномовно підкреслює їхню популярність. З іншого боку, жодне належне наукове дослідження не змогло довести, що хоча б один із гомеопатичних препаратів може вилікувати яку-небудь хворобу.  

Деякі препарати

Лімфоміозот – нібито лікує алергію та запальні процеси.

Траумель гель, Траумель С – використовують при спортивних чи побутових травмах і тому подібне. Заборонений Управлінням продовольства та медикаментів США, не входить у протоколи ВООЗ та НСЗУ. Як і попередній препарат.

Вібуркол – "лікування" дихальних шляхів, ГРВІ, запальних процесів статевих органів, судом і т.д. 

Дентокінд – це взагалі дитячий засіб, який полегшує біль при прорізуванні зубків. Як і всі вище вказані препарати має недоведену дію та заборонений у США.

Грип Хеель – для комплексного лікування та профілактики грипу та ГРВІ. Тут виробники завбачливо вписують в інструкції про комплексне лікування. Чи дієвий сам по собі цей засіб – питання риторичне.

Тенотен – гомеопатичне заспокійливе. грубо кажучи. Є і дитяча версія.

Анаферон – знову типу противірусний засіб

Тонзилотрен – "лікування" ангін, тонзиліту, збільшення мигдаликів.

Ергоферон – проти герпесу, мононуклеозу та кишкових інфекцій.

Нервохеель – ще одне гомеопатичне заспокійливе. Застосовують його при порушенні сну чи високому збудженні нервової системи

Вокара – проти запальних захворювань ротоглотки

Афлубін – для профілактики і лікування грипу та ГРВІ.

Багато з цих препаратів можуть продаватися і під іншими назвами, тому важливо перевіряти ліки перед їхньою покупкою. Зробити це можна тут.

Імуномодулятори, противірусні

Імуностимулятори (імуномодулятори) – це засоби, що стимулюють гуморальні імунні реакції, клітинний та неспецифічний імунітет. Однак їхня дія на організм не доведена. Більшість подібних препаратів, що "ведуть боротьбу" з ГРЗ та грипом, вважають лікарськими засобами лише в країнах з низьким рівнем медицини, зазвичай на пострадянському просторі. В Європі та США це біодобавки.

При цьому, мова йде не про усі препарати у всіх випадках. Говоримо лише про найпоширенішу необхідність, як от при ГРВІ чи грипі. 

Для прикладу візьмемо відомий усім Аміксин, він же Тилорон, Лавомакс, Тілаксин, Орвіс Іммуно. За опублікованим у PubMed дослідженням, у дослідах на людях препарат не показав ефективності та безпечності. Він не відповідає вимогам доказової медицини, хоча наробив чимало шуму у коронавірусний період. Те саме стосується Лаферобіону, Назоферону, Новірину і т.д. 

Окремо тут варто згадати "противірусний" Оксолін, а саме мазь, яку згідно з народною мудрістю наносять під ніс, аби відігнати всі віруси. Насправді знову ж таки наукового обґрунтування цьому немає. Жодна мазь, якою мастять собі під ніс дорослі чи діти – не допомагає врятуватися від вірусів. 

Також у нас люблять використовувати Амізон (чи Амізончик для дітей) при вірусних захворюваннях. Для цього його і рекламують.Тут річ радше не про "фуфломіцин", а про обережне ставлення до ліків. У протоколах МОЗ він згадується при лікуванні абсцесів, гнійних гідраденітів, відмороженнях, рідкісних ендокринних пухлин, виразок нижніх кінцівок і т.д. Заради справедливості варто зазначити, що Амізон Макс, згідно з дослідженням, показав певну ефективність у боротьбі зі симптомами коронавірусу. 

Ноотропи

Грубо кажучи, це такі препарати, які покращують кровообіг у мозку,  розумову діяльність; знижують неврологічний дефіцит.

Видається, що такі "ліки" значно покращують наші когнітивні функції та й загалом життя. Проте, їхня ефективність дуже контроверсійна. Систематичні огляди та метааналіз клінічних досліджень на людях із застосуванням низьких доз певних стимуляторів центральної нервової системи показали, що ці препарати покращують пізнання у здорових людей, але вплив дуже нестабільний. 

По факту ж, ноотропи – це харчові добавки, суміші вітамінів, ліпідів, антиоксидантів та рослинних речовин, які тим чи іншим чином пов’язані зі здоров’ям мозку, а не ліки. Жодна з цих добавок не показала ефективності саме в покращенні когнітивних функцій. Ні для здорових людей, ні для людей з помірним когнітивним дефіцитом.

Є і ще один вид ноотропів – з вмістом психостимуляторів (амфетамін, до прикладу). Вони можуть бути ефективними в покращенні когнітивних функцій, а можуть і не бути. Щобільше, серед побічних ефектів таких ліків є психози, суїцидальні настрої чи раптова серцева смерть. Їх вживати здоровим людям не можна.  

До ноотропних препаратів (не наркотичних) відносять Пірацетам (Фезам, Ноотропіл), Аміналон, Прамірацетам, Цитиколін, Вінпоцетин і т.д.

Увага!

Якщо говоримо про мозок, то слід згадати окремо такий препарат як Актовегін, за своїм хімічним складом є депротеїнізованим гемодериватом із крові телят! Його застосовують при захворюваннях головного мозку, деменції, порушень кровообігу. Він зареєстрований у низці країн, однак у багатьох є забороненим препаратом – у США застосування та ввезення Актовегіну є кримінальним злочином. Реальна ефективність препарату не доведена і він може бути навіть небезпечним.

Гепатопротектори

Це препарати, які захищають та допомагають печінці. Для розуміння, такої групи ліків просто не існує в США та Європі. Є лише один лікарський засіб з доведеною ефективністю – це Гептрал. І все ж у США його відносять до так званих БАДів. У всіх інших випадках доведеної ефективності немає. 

Препарати з доведеною НЕефективністю, які часто можна побачити у наших аптеках:

Гепабене

Есенціале

Карсил

Є і ліки на основі урсодезоксихолевої кислоти:

Урсосан

Урсофальк

Урсолів

І вони мають непередбачувану токсичність. Їх приймати дуже небезпечно, адже може розвинутися гепатит, як би це не звучало дивно, та низка інших неприємних та смертельних хвороб.

Є ще такі препарати, як Лів52 і Хофітол. У них рослинна основа, як і в Есенціале, та ефективність не підтверджена. 

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