Українцям потрібно навчитись перетворювати свою мультикультурність у енергію, - Шеремета

На цьому наголосив Павло Шеремета, міністр економіки і торгівлі України в 2014 році, на форумі ідей та рішень "Re:Open Zakarpattia", у дискусії про західні мультикультурні фронтити України та їхню роль для згуртованості й інтеграції в євроатлантичний Захід.



"Я категоричний прихильник поняття вільних економічних зон. І я хочу, щоб вся Україна стала вільною економічною зоною. Звісно, щоб зменшити якісь транскордонні тертя, такі речі (спеціальні економічні зони, - ред.) можуть бути й локальними. Але вільними економічними зонами, які вони є зараз, глобально ситуацію не вирішити, адже вони стали розсадниками корупції", - каже Павло Шеремета.



Роль держави у розвитку підприємництва Шеремета бачить як інвестора та захисника.



"Держава має бути в першу чергу інвестором у інновації. Ще одна потрібна роль держави - оберігати конкуренцію, яка є двигуном розвитку. І, звісно, захист працівників від творчого перегоряння за допомогою перенавчання. Ця роль держави особливо важлива", - додав екс-міністр.



Як приклад для України Павло Шеремета навів прагнення до розвитку жителів сусідніх Польщі та Угорщини.



"У Польщі та Угорщині відбуваються цікаві феномени, і дійсно, деякі навіть у демократичних колах світу викликають тривогу. Але в більшості там відбуваються позитивні речі. Наприклад, у Польщі йде дискусія, є два крила. Але спільним у них є те, що вони скептично ставляться до нашого північного сусіда, вони є насправді проєвропейськими. Вони весь час наголошують, що не хочуть виходити з Євросоюзу", - каже Павло Шеремета.



За словами експерта, угорці та поляки прийшли до поняття економічної свободи ще на початку 90-х років, забезпечивши поле для гри глобальних гравців. Це дало змогу бізнесу конкурувати між собою, а не з монополіями місцевих олігархів. "І Польща, і Угорщина, звели до мінімуму олігархізм. Мені імпонує бажання поляків жити як німці, а угорців - як австрійці. Імпонує їх мислення: "Ми ж майже одна країна і хочемо жити так само", - додав Павло Шеремета.



Як зазначив спікер, українцям потрібно навчитись перетворювати свою мультикультурність у енергію, яка може дати стрімкий поштовх до розвитку.



Варто додати, що за час своєї каденції на посаді міністра економіки та торгівлі Павло Шеремета відзначився активним лобіюванням дерегуляції бізнесу та покращення людського капіталу.