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"Україну неможливо не полюбити": посол Британії дала поради щодо просування країни у світі

16 серпня, 2021 понедiлок
14:20

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс називає головні поточні виклики для офіційного Києва, радить активніше просувати український бренд на міжнародній арені, а також перелічує найважливіші риси, які слід мати послу

Про це йдеться в матеріалі для НВ, який підготували напередодні саміту перших леді та джентльменів, що відбудеться в Києві 23 серпня.

Відповіді посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

— Постпандемічна реальність, безумовно, вплинула на міжнародні відносини та дипломатію зокрема. Які головні риси нової реальності ви могли б виділити? До чого потрібно буде звикнути і з цим жити ще довго?

— Я не думаю, що пандемія змінила суть дипломатії. Ми всі повинні були креативно підходити до питання організації зустрічей, аби вони проходили безпечно. Але коли ми були у змозі це робити, то могли й продовжувати нашу роботу. По-справжньому великою перепоною стали обмеження на міжнародні подорожі - через них набагато складніше організувати візити з країни в країну. Але я сподіваюся, що це все тимчасові труднощі. Крім цього, дуже значним викликом стає невизначеність. Ми щодня дізнаємось більше про COVID-19, і це знання продовжує впливати на те, як ми ведемо справи. Нам доведеться бути набагато більш гнучкими та навчитися спритно адаптуватися до повсякденних реалій.

— Що вже залишиться незмінним і стало нормою нової реальності, а про що хотілося б забути?

— Потреба в перемовинах віч-на-віч залишиться незмінною. Навіть за умови фантастичного розвитку соціального та професійного онлайн спілкування у нас є потреба в людській компанії, яку Zoom не може замінити. А людська взаємодія є життєво важливою для дипломатії. Щодо того, про що хотілося б забути, — про самотність через пандемію і викликане нею розлучення сімей, невпевненість щодо того, коли родини зможуть побачитися знову.

— Цього року Україна святкує 30 років незалежності. На вашу думку, наскільки змінилась країна? Який та в якому напрямку шлях за цей час було прокладено?

— Я думаю, що з роками Україна стала більш впевнена у собі та своїх прагненнях. Вроджений дух підприємництва серед українців призвів до стрімкого розвитку бізнесу, який приніс зміни на самі вулиці міст та містечок України, а разом з цим і енергію, що рухає Україну на шляху в майбутнє. Це все потрібно закріпити тривалою, наполегливою працею задля створення міцних інститутів суспільства. Потужні інституції оберігатимуть всю цю енергію та інновації і будуть найкращою гарантією процвітання та безпеки, яких прагне Україна.

— Які корективи ви хотіли б внести в розбудову України на міжнародній арені?

— Завдання тут — зацікавити людей у тому, що може запропонувати Україна. Інколи може бути складно перевести зацікавленість медіа з історій про корупцію на розповіді про красу і різноманіття України, проте тут на допомогу можуть прийти соціальні мережі. Я думаю, що якщо активніше просувати розповіді бувалих мандрівників про ландшафт, культуру та їжу, то це приверне увагу людей, які шукають новий напрямок для подорожі. І чим більше людей відвідає Україну, тим більше про неї говоритимуть позитивно, адже Україну неможливо не полюбити.

— Напередодні Дня Незалежності за ініціативи першої леді Олени Зеленської відбудеться гуманітарний форум Київський саміт перших леді та джентльменів. На вашу думку, в чому полягає значущість цієї події в державних масштабах?

— Я думаю, що подібні заходи можуть мати великий потенціал і додадуть ширшої перспективи основній події. Це може бути менш політична подія, присвячена гуманітарним питанням та рівності.

— Перша леді наголосила, що «гуманітарний форум започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів». Які виклики ви могли б виокремити та чому?

— Якщо говорити про Україну, то я б відзначила вплив війни на ветеранів та те, як держава може забезпечити їм необхідну психологічну підтримку та працевлаштування. І також питання домашнього насильства, насамперед щодо жінок та дівчат. Кількість випадків такого насильства зросла у всьому світі під час пандемії. Інше питання стосується забезпечення можливості жінок брати активну участь у житті суспільства — в економіці, політиці та [творенні] суспільних змін. Нарешті, питання інклюзії. Забезпечення такого ж рівня захисту та можливостей для людей з інвалідністю, етнічних меншин, [як і в інших громадян] - це величезна робота, яку ще належить зробити в Україні.

- Чому зараз гуманітарні форуми є такими важливими? І як за допомогою них зробити більш видимою громадянську думку для налагодження контакту між державою та суспільством?

— Гуманітарні форуми важливі не лише саме зараз. Увага до цих питань важлива завжди, і приємно бачити, як перша леді проявляє ініціативу, аби надати їм особливого значення. Зараз варто активно залучити громадянське суспільство та місцеві громади, щоб почути про їхній досвід. Це також важливо, тому що Україна стикається з цілою низкою викликів у сфері безпеки, які люди переживають по-різному.

- Наскільки всі заходи відповідають запитам нової реальності, в яких живуть країни? Що б ви могли окремо від себе порадити або додати до подібних подій?

— Я можу порівняти це з Конференцією ООН зі зміни клімату (COP26), яку Велика Британія спільно з Італією проводить у листопаді цього року. Це стане наймасштабнішим самітом, який коли-небудь проводився на підтримку зобов’язань країн у боротьбі зі зміною клімату. Попри пандемію, є багато інших важливих питань, на які людству потрібно звернути увагу, фактично, заради свого виживання. Але спосіб зробити такі події реальними для людей — це забезпечити, аби дискусія на цьому саміті відбивала реальний життєвий досвід, а не лише наукові дослідження. Це повертає нас до важливості залучення громад. Найуспішніші події - це ті, які є найбільш інклюзивними й дають можливість почути найширше коло людей, на яких реально впливає тема обговорення. І це наше завдання — гарантувати, що ми почуємо нові голоси в межах подібних дебатів.

— За роки своєї роботи, які риси ви могли б назвати найважливішими в роботі посла?

— Я думаю, що найважливіша риса — це бути чесним з людьми. Довіра — найважливіший елемент взаємин, над яким працює посол. Для цього ти маєш бути автентичним, справжнім собою. Це передбачає бути чесним щодо того, що ти думаєш; а також того, що думає країна, яку ти представляєш, та уряд, на який працюєш.

— Україна вперше в історії створює подібний загальний міжнародний майданчик для співпраці та нетворкінгу. Розкажіть, будь ласка, про особисті враження від України — всі, крім тих, що стосуються дипломатичної сфери.

— Я встигла поподорожувати Україною з півночі на південь та з заходу на схід і на власному досвіді пересвідчилася у теплоті, доброзичливості та відвертості українців у всіх куточках країни. Різноманітність України справді вражає. Це стосується всього: ландшафту, культури, їжі, людей. Чим більше Україна зможе це продемонструвати, тим більший інтерес до неї буде на міжнародному рівні.

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