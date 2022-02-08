Укрексімбанк продав історичну будівлю в центрі Києва за 135 млн грн

Про це повідомляє пресслужба держбанку



Відомо, що будівлю продали через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України).



"Будівля розташовується в історичному та діловому центрі Києва у безпосередній близькості до Майдану Незалежності та визначних пам’яток – Софії Київської і Михайлівського Золотоверхого монастиря. Знаходиться в середині центрального кварталу напроти головної площі країни з фасадом на вулицю Малу Житомирську. Має власний двір з заїздами з двох вулиць, який можна використовувати для паркування автомобілів або облаштування внутрішнього простору", - йдеться у повідомленні.



Будинок, зведений у 1895 році за проєктом Г.П. Познякова "Центральні Торгівельні Бані", нині має статус пам'ятника архітектури та історії під охороною держави.



У грудні 2021 року на електронних торгах OpenMarket банк продав сусідню будівлю ХІХ ст. по вул. Софіївській, яка також є об’єктом культурної спадщини. Ціна продажу становила 46 739 834 грн.



"У власності банку перебувають інші представницькі об’єкти комерційної нерухомості офісного призначення в центральних частинах столиці, а також виробничо-господарські приміщення, транспорт та обладнання в різних регіонах країни, які готуються до продажу. Умови та дати аукціонів буде оголошено на сайті банку та нашими партнерами з організації торгів", - сказав член правління Укрексімбанку Дмитро Каплюк.



Крім того, генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро сказав, що аукціон з продажу будівлі на Малій Житомирській доповнив спільну з Укрексімбанком "скарбничку успішних кейсів".



Зазначається, що загалом вже реалізовано 35 лотів банку на 662 746 249 грн.



"Протягом року плануємо суттєво збільшити цей показник", - додав Каплюк.

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