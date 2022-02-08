Укрексімбанк продав історичну будівлю в центрі Києва за 135 млн грн
У Києві державний Укрексімбанк продав за 134 653 446 грн триповерхову будівлю з підвалом в Києві на вулиці Мала Житомирська, 3
Про це повідомляє пресслужба держбанку
Відомо, що будівлю продали через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України).
"Будівля розташовується в історичному та діловому центрі Києва у безпосередній близькості до Майдану Незалежності та визначних пам’яток – Софії Київської і Михайлівського Золотоверхого монастиря. Знаходиться в середині центрального кварталу напроти головної площі країни з фасадом на вулицю Малу Житомирську. Має власний двір з заїздами з двох вулиць, який можна використовувати для паркування автомобілів або облаштування внутрішнього простору", - йдеться у повідомленні.
Будинок, зведений у 1895 році за проєктом Г.П. Познякова "Центральні Торгівельні Бані", нині має статус пам'ятника архітектури та історії під охороною держави.
У грудні 2021 року на електронних торгах OpenMarket банк продав сусідню будівлю ХІХ ст. по вул. Софіївській, яка також є об’єктом культурної спадщини. Ціна продажу становила 46 739 834 грн.
"У власності банку перебувають інші представницькі об’єкти комерційної нерухомості офісного призначення в центральних частинах столиці, а також виробничо-господарські приміщення, транспорт та обладнання в різних регіонах країни, які готуються до продажу. Умови та дати аукціонів буде оголошено на сайті банку та нашими партнерами з організації торгів", - сказав член правління Укрексімбанку Дмитро Каплюк.
Крім того, генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро сказав, що аукціон з продажу будівлі на Малій Житомирській доповнив спільну з Укрексімбанком "скарбничку успішних кейсів".
Зазначається, що загалом вже реалізовано 35 лотів банку на 662 746 249 грн.
"Протягом року плануємо суттєво збільшити цей показник", - додав Каплюк.
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