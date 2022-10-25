Укроборонпром відсторонив директора приладобудівного заводу через підозру в корупції й махінаціях з військовими товарами
Державний концерн "Укроборонпром" відсторонив від виконання директора приладобудівного заводу через повідомлення про підозру в корупції й махінаціях з військовими товарами
Про це інформує Державний концерн "Укроборонпром".
"Сьогодні, 25 жовтня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру черговому фігуранту кримінального провадження, пов'язаного з ТОВ "Оптимумспецдеталь", - пише пресслужба.
Повідомляється, що зловмисником виявився очільник одного з підприємств-учасників Концерну.
Слідство встановило, що впродовж вересня 2016 – січня 2017 років керівник заводу отримав від представників Оптимумспецдеталі понад 2 млн 440 тис. грн неправомірної вигоди за приховування махінацій.
"Укроборонпром співпрацює з правоохоронними органами та надає всебічне сприяння щодо розслідування як цієї справи, так і розкриття усіх кримінальних злочинів, провадження щодо котрих натепер відкрито", - додають у повідомленні.
- Як повідомлялося раніше, Укроборонпром та американська Honeywell співпрацюватимуть у галузях авіації, безпілотників та радарів.
- 20 вересня Укроборонпром та країна-член НАТО підписали угоду про спільне будівництво боєприпасного заводу.
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