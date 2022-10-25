Про це інформує Державний концерн "Укроборонпром".

"Сьогодні, 25 жовтня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру черговому фігуранту кримінального провадження, пов'язаного з ТОВ "Оптимумспецдеталь", - пише пресслужба.

Повідомляється, що зловмисником виявився очільник одного з підприємств-учасників Концерну.

Слідство встановило, що впродовж вересня 2016 – січня 2017 років керівник заводу отримав від представників Оптимумспецдеталі понад 2 млн 440 тис. грн неправомірної вигоди за приховування махінацій.

"Укроборонпром співпрацює з правоохоронними органами та надає всебічне сприяння щодо розслідування як цієї справи, так і розкриття усіх кримінальних злочинів, провадження щодо котрих натепер відкрито", - додають у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Укроборонпром та американська Honeywell співпрацюватимуть у галузях авіації, безпілотників та радарів.

20 вересня Укроборонпром та країна-член НАТО підписали угоду про спільне будівництво боєприпасного заводу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb