Унаслідок ракетного удару окупантів по Лозівській громаді на Харківщині загинула літня жінка
Росіяни 5 травня завдали ракетного удару по селу на Харківщині, унаслідок чого постраждав приватний будинок і загинула літня жінка
Про це у фейсбуці написав мер Лозової Сергій Зеленський.
"Вчора, 5 травня, село у Надеждівському старостинському окрузі піддалося ракетному обстрілу", - зазначив він.
Унаслідок цього постраждав приватний будинок і загинула жінка 1935 року народження.
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