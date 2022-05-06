Унаслідок ракетного удару окупантів по Лозівській громаді на Харківщині загинула літня жінка

Про це у фейсбуці написав мер Лозової Сергій Зеленський.



"Вчора, 5 травня, село у Надеждівському старостинському окрузі піддалося ракетному обстрілу", - зазначив він.



Унаслідок цього постраждав приватний будинок і загинула жінка 1935 року народження.



5 травня росіяни завдали ракетного удару по Лозівській громаді на Харківщині.

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