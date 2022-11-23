УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру
Сьогодні, 23 листопада, стартує 15-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 14-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" переміг "Шахтар" 2:1, набрав 35 очок та зміцнив лідерство. Тепер команда Олександра Кучера випереджає донеччан, які мають гру в запасі, на 8 пунктів.
Третьою в турнірній таблиці йде "Зоря", яка переграла "Олександрію" 4:1 та набрала 26 балів. Стільки ж має "Динамо", яке переграло "Верес" - 1:0 - та піднялося на четверту позицію.
Українська Прем'єр-ліга
15-й тур
23 листопада
14:00 "Шахтар" - "Ворскла" (Setanta)
*13:00 "Дніпро-1" - "Олександрія (УНІАН)
25 листопада
13:00 "Чорноморець" - "Металіст" (Setanta)
26 листопада
13:00 "Інгулець" - "Верес" (Setanta)
14:00 "Динамо" - "Металіст 1925" (2+2)
27 листопада
13:00 "Львів" - "Колос" (Setanta)
14:00 "Зоря" - "Минай" (УНІАН)
28 листопада
13:00 "Олександрія" - "Рух" (Setanta)
14:00 "Кривбас" - "Дніпро-1" (Setanta)
*перенесений матч 1-го туру
Інфографіка flashscore.ua
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