Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 14-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" переміг "Шахтар" 2:1, набрав 35 очок та зміцнив лідерство. Тепер команда Олександра Кучера випереджає донеччан, які мають гру в запасі, на 8 пунктів.

Третьою в турнірній таблиці йде "Зоря", яка переграла "Олександрію" 4:1 та набрала 26 балів. Стільки ж має "Динамо", яке переграло "Верес" - 1:0 - та піднялося на четверту позицію.

Українська Прем'єр-ліга

15-й тур

23 листопада

14:00 "Шахтар" - "Ворскла" (Setanta)

*13:00 "Дніпро-1" - "Олександрія (УНІАН)

25 листопада

13:00 "Чорноморець" - "Металіст" (Setanta)

26 листопада

13:00 "Інгулець" - "Верес" (Setanta)

14:00 "Динамо" - "Металіст 1925" (2+2)

27 листопада

13:00 "Львів" - "Колос" (Setanta)

14:00 "Зоря" - "Минай" (УНІАН)

28 листопада

13:00 "Олександрія" - "Рух" (Setanta)

14:00 "Кривбас" - "Дніпро-1" (Setanta)

*перенесений матч 1-го туру

Інфографіка flashscore.ua

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb