УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 10-го туру
За підсумками 10-го туру чемпіонату України лідер турнірної таблиці "Дніпро-1" збільшив відрив від "Шахтаря" до 5 очок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 10-му турі "Шахтар" зіграв внічию 2:2 з "Олександрією" та набрав 20 очок. Втратою донеччан, які мають матч в запасі, скористався "Дніпро-1", який переграв "Чорноморець" 1:0 та збільшив відрив від найближчих переслідувачів до 5 пунктів.
"Динамо" в 10-му турі здолало "Кривбас" та з 13 балами йде восьмим.
Інфографіка flashscore.ua
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