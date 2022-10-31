УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 10-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 10-му турі "Шахтар" зіграв внічию 2:2 з "Олександрією" та набрав 20 очок. Втратою донеччан, які мають матч в запасі, скористався "Дніпро-1", який переграв "Чорноморець" 1:0 та збільшив відрив від найближчих переслідувачів до 5 пунктів.

"Динамо" в 10-му турі здолало "Кривбас" та з 13 балами йде восьмим.

Інфографіка flashscore.ua

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