УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 14-го туру
За підсумками 14-го туру лідер чемпіонату України "Дніпро-1" збільшив відрив від найближчого переслідувача - "Шахтаря" - до 8 очок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 14-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" переміг "Шахтар" 2:1, набрав 35 очок та зміцнив лідерство. Тепер команда Олександра Кучера випереджає донеччан, які мають гру в запасі, на 8 пунктів.
Третьою в турнірній таблиці йде "Зоря", яка переграла "Олександрію" 4:1 та набрала 26 балів. Стільки ж має "Динамо", яке переграло "Верес" - 1:0 - та піднялося на четверту позицію.
Інфографіка flashscore.ua
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