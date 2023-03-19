УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру
За підсумками 18-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" зберіг лідерство, а "Зоря" збільшила відрив від "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У центральному матчі 18-го туру "Динамо" на своєму полі поступилося "Зорі" - 0:1. "Дніпро-1" здолав "Верес" - 1:0, а "Шахтар" переграв "Рух" - 2:0.
"Шахтар" набрав 42 очка та зберіг лідерство. Донеччани на 3 пункти випереджають "Дніпро-1". "Зоря" з 37 балами - третя, "Динамо" має 34 очка та займає четверту позицію.
- 18 березня "Динамо" на своєму полі програло "Зорі" та збільшило відставання від луганців на 4 очок.
- 19 березня "Шахтар" переміг "Рух" та знову вийшов на перше місце в турнірній таблиці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе