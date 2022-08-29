УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 2-х турів у прем'єр-лізі чотири команди йдуть без втрат та набрали по 6 очок. За додатковими показниками перше місце займає "Зоря", слідом за якою розташувалися "Колос", "Олександрія" та "Верес".

"Шахтар" з 4 балами йде шостим. "Динамо" зіграло один матч та через поразку 0:3 від "Дніпра-1" займає останню - 16-ту позицію.

28 серпня "Динамо" розпочало виступи у новому чемпіонаті України з футболу з розгромної домашньої поразки від "Дніпра-1".

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