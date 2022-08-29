УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
За підсумками 2-х турів чемпіонату України з футболу турнірну таблицю очолюють "Зоря", "Колос", "Верес" та "Олександрія", які набрали по 6 очок, а "Динамо" займає останнє місце
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 2-х турів у прем'єр-лізі чотири команди йдуть без втрат та набрали по 6 очок. За додатковими показниками перше місце займає "Зоря", слідом за якою розташувалися "Колос", "Олександрія" та "Верес".
"Шахтар" з 4 балами йде шостим. "Динамо" зіграло один матч та через поразку 0:3 від "Дніпра-1" займає останню - 16-ту позицію.
- 28 серпня "Динамо" розпочало виступи у новому чемпіонаті України з футболу з розгромної домашньої поразки від "Дніпра-1".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе