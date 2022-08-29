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УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру

29 серпня, 2022 понедiлок
17:16
Спорт Зоря

За підсумками 2-х турів чемпіонату України з футболу турнірну таблицю очолюють "Зоря", "Колос", "Верес" та "Олександрія", які набрали по 6 очок, а "Динамо" займає останнє місце

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Після 2-х турів у прем'єр-лізі чотири команди йдуть без втрат та набрали по 6 очок. За додатковими показниками перше місце займає "Зоря", слідом за якою розташувалися "Колос", "Олександрія" та "Верес". 

"Шахтар" з 4 балами йде шостим. "Динамо" зіграло один матч та через поразку 0:3 від "Дніпра-1" займає останню - 16-ту позицію. 

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футбол
Динамо
Шахтар
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
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