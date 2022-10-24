УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 9-му турі "Дінпро-1" переміг "Металіст" 1:0, набрав 22 очка та відірвався від "Шахтаря" на 3 пункти. Донеччани йдуть другими та мають матч у запасі. Слідом розташувалися "Олександрія" та "Зоря", у яких по 14 очок.

"Динамо" у 9-му турі зіграло внічию з "Ворсклою" 1:1 та з 10 балами займає 10-те місце. Полтавська команда з 8 очками - 12-та.

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