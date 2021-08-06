Упродовж майже трьох тижнів іспит на володіння українською склали 4766 людей, – голова Нацкомісії
З 19 липня до 6 серпня 2021 року іспит на рівень володіння державною мовою склали 4766 людей
Про це на брифінгу повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.
"Комісія вважає, що це доволі хороший результат. Ми розуміємо, що є запит. Ми розуміємо, що велика кількість людей хоче складати іспит", – сказала Демська.
Як зазначається, до 10 людей не пройшли 30-відсотковий бар’єр і не склали іспит.
Нагадаємо, що лише ті, хто має намір податися на державну посаду, повинні підтвердити своє знання української сертифікатом.
"Якщо людина працює, виконує свої обов’язки, не йде на конкурс, не має призначення, не піднімається кар’єрною драбиною – така людина не повинна складати іспит", - пояснила Демська.
Якщо людина сама хоче отримати такий сертифікат та скласти іспит, то може це зробити безплатно раз на чотири місяці. Така можливість є в усіх громадян України.
Народні депутати не зобов’язані складати такий іспит.
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