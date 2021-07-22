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Уряд Молдови посилив правила в'їзду в країну через коронавірус

22 липня, 2021 четвер
17:16
Новини Молдова

Молдова посилила заходи з профілактики та протидії поширенню коронавірусу під час в'їзду в країну

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

На території Молдови буде встановлюватися список країн з високим або низьким епідеміологічним ризиком розповсюдження захворювання коронавірусом. Список країн "червоної" та "зеленої" зон буде оновлюватися щотижня і набувати чинності з понеділка наступного тижня. Список будуть публікувати на офіційних вебсторінках державних органів Молдови.

Громадянам, які прибуватимуть з країн "зеленої" зони, в яких перебували протягом останніх 14 днів, необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 години до перетину кордону. Це також стосується людей, які в транзитному порядку перетинали країн червоної зони протягом 24 годин.

Ті громадяни, які прибуватимуть у Молдову без негативного теста, змушені будуть пройти 14-денну самоізоляцію. ПЛР-тест та самоізоляція не потрібні для тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації, після якого минуло не менше 14 днів, а також дітям до 6 років, громадянам, що прямують транзитом через Молдову та іншим визначеним категоріям.

Громадяни, які прибуватимуть з країн "червоної" зони, зобов’язані пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. Виключення становлять громадяни, що пройшли повний курс вакцинації після якого минуло не менше 14 днів (або мають документ про наявність антитіл), діти до 6 років, громадяни, що прямують транзитом по території Молдови, а також діти віком від 6 до 18 років, при пред’явленні негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не більш ніж за 72 години до перетинання кордону.

Завершити самоізоляцію буде можливо через 7 днів, якщо результат ПЛР-тесту на коронавірус виявиться негативним.

Довідки про негативний ПЛР-тест, проходження курсу вакцинації або наявність антитіл мають бути румунською, англійською, французькою, німецькою, італійською або російською мовами.

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