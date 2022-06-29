Уряд пропонує запровадити санкції проти Олександра Маслякова і КВК

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України.

"Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про санкції" схвалити та внести у триденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на п’ять років персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів/санкцій до фізичних та юридичних осіб за переліком", - йдеться у документі.

У додатку до розпорядження міститься список запропонованих для запровадження санкцій осіб. Серед них: багаторічний ведучий "Клубу веселих та кмітливих" (КВК) Олександр Масляков, телеведучий Валдіс Пельш, фолк-рок-співачка Пелагея Телегіна, телеведучий Вадим Галигін, гімнаст Микита Нагорний, продюсер, депутат Держдуми РФ Сангаджи Тарбаєв, які 24 серпня 2021 р. брали участь у КВК Літній кубок чемпіонів 2021 у м. Ялта в окупованому Криму.

Також до списку потрапили інші учасники та члени журі КВК, які брали участь у заходах в окупованому Криму: Сергій Першин, Олексій Кривеня, Максим Конюхов, Костянтин Бутусов, Світлана Малюткіна, Султан Нугайбєков, Роман Сафонов, Айдар Сулейманов, Денис Бондарєв, Павло Кореневський, Олена Федотова, Аліна Омельянчук, Сергій Жаріков, Михайло Матюх, Олексій Жирнов, Олександр Висоцьких, Ірина Девочкіна, Олексій Мурашов, Володимир Шнитко.

Також Кабмін пропонує запровадити санкції проти спортсменів, які брали участь у заходах в окупованому Криму, серед них: Михайло Шивляков, В’ячеслав Максюта, Назар Долицький, Юрій Колмаков, Петро Мартиненко, Оксана Кошелєва, Сергій Харламов.

Крім того, у запропонованому списку санкцій – ТОВ "Канон.Ру" і ТОВ "Телевізійне творче об’єднання "АМІК".

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