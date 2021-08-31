Уряд розглядає збільшення тарифів на електроенергію для населення, яке "може платити більше"
Міністерство енергетики розглядає можливість збільшення тарифів на електроенергію для певних категорій домогосподарств
Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами Галущенка, уряд брав реальні розрахунки і побачив можливість зниження тарифу для певної категорії населення, якій важлива підтримка держави.
"Я - за ринкові відносини, я точно не комуніст, але має бути справедливість. Якщо люди можуть платити більше, то це одна історія, і ми над цим працюватимемо, щоб надалі визначити такі категорії споживачів. Наразі не готовий назвати критерії щодо їх визначення", - сказав Галущенко.
Можливо, за його словами, до уваги братиметься обсяг споживання або дохід.
"Але якщо зараз є можливість знизити тариф, і при цьому ми бачимо, що економіка "Енергоатома" та "Укргідроенерго" буде збалансована, то ми це зробили. І ухвалили рішення завчасно. Просто впродовж останніх місяців навколо цього питання точилися спекуляції: мовляв, тариф підніметься уп'ятеро чи вдесятеро. На цьому спекуляції закінчилися", - пояснив міністр.
Галущенко також зауважив, що важливість прийнятого рішення у тому, що зміна моделі публічних спецобов'язків (ПСО) дає можливість балансувати держкомпанії.
- Нагадаємо, Кабмін 11 серпня знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць та залишить тариф на рівні 1,68 грн/кВт для усіх інших.
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