Уряд розглядає збільшення тарифів на електроенергію для населення, яке "може платити більше"

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".



За словами Галущенка, уряд брав реальні розрахунки і побачив можливість зниження тарифу для певної категорії населення, якій важлива підтримка держави.



"Я - за ринкові відносини, я точно не комуніст, але має бути справедливість. Якщо люди можуть платити більше, то це одна історія, і ми над цим працюватимемо, щоб надалі визначити такі категорії споживачів. Наразі не готовий назвати критерії щодо їх визначення", - сказав Галущенко.



Можливо, за його словами, до уваги братиметься обсяг споживання або дохід.



"Але якщо зараз є можливість знизити тариф, і при цьому ми бачимо, що економіка "Енергоатома" та "Укргідроенерго" буде збалансована, то ми це зробили. І ухвалили рішення завчасно. Просто впродовж останніх місяців навколо цього питання точилися спекуляції: мовляв, тариф підніметься уп'ятеро чи вдесятеро. На цьому спекуляції закінчилися", - пояснив міністр.



Галущенко також зауважив, що важливість прийнятого рішення у тому, що зміна моделі публічних спецобов'язків (ПСО) дає можливість балансувати держкомпанії.

Нагадаємо, Кабмін 11 серпня знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць та залишить тариф на рівні 1,68 грн/кВт для усіх інших.