Уряд США надасть Україні додаткові $9 млн на систему охорони здоров'я і розвиток економіки

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, уряд України та уряд США уклали Додаткову Угоду до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку на загальну суму $9 млн.



За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, завдяки угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб.



Так, додаткова угода передбачає надання Україні $7 млн на поліпшення стану здоров'я українців та $2 млн - на забезпечення зростання економіки.

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