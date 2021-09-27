Уряд США надасть Україні додаткові $9 млн на систему охорони здоров'я і розвиток економіки
Україна і США уклали угоду на загальну суму $9 млн, які будуть спрямовані на розвиток системи охорони здоров'я України та забезпечення зростання економіки
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, уряд України та уряд США уклали Додаткову Угоду до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку на загальну суму $9 млн.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, завдяки угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб.
Так, додаткова угода передбачає надання Україні $7 млн на поліпшення стану здоров'я українців та $2 млн - на забезпечення зростання економіки.
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