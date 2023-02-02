"Укренерго" підвищила ліміти споживання електроенергії по Україні
Порівняно з початком тижня дефіцит потужності в Україні скоротився, у зв'язку з чим усі обленерго отримали збільшені ліміти споживання електроенергії на добу
Про це повідомляє Укренерго.
За даними компанії, споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відповідно, зменшився і дефіцит в енергосистемі.
"Генеруючих потужностей в системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів", - ідеться в повідомленні.
У зв’язку зі скороченням дефіциту потужності всі обленерго отримали збільшені ліміти споживання на добу.
Наразі перевищення лімітів не зафіксовано.
- Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко говорив, що відключення світла триватимуть в Україні щонайменше до кінця березня.
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