Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відповідно, зменшився і дефіцит в енергосистемі.

"Генеруючих потужностей в системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів", - ідеться в повідомленні.

У зв’язку зі скороченням дефіциту потужності всі обленерго отримали збільшені ліміти споживання на добу.

Наразі перевищення лімітів не зафіксовано.

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко говорив, що відключення світла триватимуть в Україні щонайменше до кінця березня.

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