Усик - Джошуа: у мережі з'явився ефектний промо-ролик супербою українця. Відео
У мережі з'явився промо-ролик бою між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик бою, який на своїй сторінці в Instagram поширив Джошуа.
Бій між Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 28 липня Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул.
- 11 серпня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко сказав, що в Олександра Усика є шанс перемогти Ентоні Джошуа.
- 16 серпня промоутер Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа, якщо буде використовувати свої сильні сторони.
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