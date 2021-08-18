Усик - Джошуа: у мережі з'явився ефектний промо-ролик супербою українця. Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик бою, який на своїй сторінці в Instagram поширив Джошуа.

Бій між Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні. Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Нагадаємо, 28 липня Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул.

11 серпня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко сказав, що в Олександра Усика є шанс перемогти Ентоні Джошуа.

16 серпня промоутер Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа, якщо буде використовувати свої сильні сторони. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb