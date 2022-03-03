Усик та Ломаченко кажуть, що нас сюди не кликали, вони ж герої. Мені соромно за те, що ми прийшли в Україну, - російський полонений
Російський військовий, якого взяли в полон, Дмитро Астахов, заявив, що виступи Олександра Усика та Василя Ломаченка змусили його соромитись за те, що він прийшов з війною в Україну
Про це повідомляє "24 канал".
За словами російського військового, для нього Усик і Ломаченко - герої.
"Коли я подивився виступ ваших професійних боксерів... На батьківщині я завжди любив за ними дивитися. Це Усик і Ломаченко. Це мої улюблені... Просто герої – реально. Це люди, які готові взяти зброю в руки. Вони говорять, що ми вас сюди не кликали. І мені стає реально стидно за те, що ми прийшли на територію Україну",– сказав російський полонений.
- 26 лютого Усик звернувся до президента країни-агресора Володимира Путін.
- 27 лютого на тлі повномасштабного нападу РФ на Україну український боксер Василь Ломаченко долучився до Білгород-Дністровського батальйону тероборони на Одещині.
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