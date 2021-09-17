Усику нічого втрачати, - менеджер поділився перевагою українця в бою з Джошуа
Менеджер Олександра Усика Сергій Лапін вважає, що українцю нічого втрачати в бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа
Про це повідомляє fightnews.info.
Менеджер українця Сергій Лапін вважає, що Джошуа - найбільша проблема в кар'єрі Усика.
"Ентоні б'ється вдома, він чинний чемпіон світу, велика зірка і видатна особистість. Тому на ньому лежить велика відповідальність щодо захисту свого статусу. Усику взагалі нічого втрачати. Джошуа - ідеальний суперник, тому що є найбільшою проблемою в кар'єрі Олександра. Бій з найбільшою зіркою, проти його навичок і всього його досвіду, дає вам можливість показати, наскільки ви гарні. Це призводить до того, що шукає кожен боксер: слава, успіх, визнання, спадщина. Переможець отримає все, що шукає великий боєць, а не тільки титул чемпіона світу", - сказав Лапін.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 14 вересня британський промоутер Френк Воррен заявив, що у разі, якщо Олександру Усику вдасться впоратися з пресингом Ентоні Джошуа у першій половині поєдинку, то він переможе за очками.
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