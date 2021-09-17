Усику нічого втрачати, - менеджер поділився перевагою українця в бою з Джошуа

Про це повідомляє fightnews.info.



Менеджер українця Сергій Лапін вважає, що Джошуа - найбільша проблема в кар'єрі Усика.



"Ентоні б'ється вдома, він чинний чемпіон світу, велика зірка і видатна особистість. Тому на ньому лежить велика відповідальність щодо захисту свого статусу. Усику взагалі нічого втрачати. Джошуа - ідеальний суперник, тому що є найбільшою проблемою в кар'єрі Олександра. Бій з найбільшою зіркою, проти його навичок і всього його досвіду, дає вам можливість показати, наскільки ви гарні. Це призводить до того, що шукає кожен боксер: слава, успіх, визнання, спадщина. Переможець отримає все, що шукає великий боєць, а не тільки титул чемпіона світу", - сказав Лапін.



Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).