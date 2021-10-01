"Успішний Київ" разом з активістами вимагають взяти під охорону 300 історичних будівель

Відповідне рішення було ухвалено членами "Успішного Києва" на засіданні міжфракційного об'єднання, в якому також взяли участь близько 50 представників громадськості.



Зокрема, депутати МФО підтримали ініціативу розширення на 274 об’єкти переліку будівель XIX-XX століть, яким може загрожувати знищення або пошкодження.

Також депутати ініціювали внесення змін до рішення Київради щодо переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, яке було затверджене столичними депутатами на пленарному засіданні 31 серпня.



Як зазначив голова об’єднання "Успішний Київ" Владислав Трубіцин, в нинішньому вигляді цей проєкт рішення не буде працювати.



"Київ безповоротно втрачає старовинні споруди, які мають право на відродження та існування. Ні для кого не секрет, як сьогодні нещадно знищується наша історія, наша історична спадщина. Саме тому я пильно стежу та оперативно реагую на будь-які протиправні дії та захищаю право киян на свою історичну пам’ять. Потрібно розробити такий проєкт рішення, який дійсно буде захищати історичну спадщину Києва", - впевнений Владислав Трубіцин.



Окрім депутатів Київської міської ради в засіданні взяли участь громадські організації, активісти, правозахисники та юристи, архітектори та історики, що так само переймаються збереженням київської історії.



Дмитро Перов, юрист ГО "Мапа реновацій" та громадський активіст впевнений, що київська влада має активно займатися захистом культурної спадщини не на словах, а реальними справами. "Депутати Київради як представники киян у Києві повинні реагувати миттєво на повідомлення громади, коли починають руйнувати той чи інший історичний об’єкт. Якщо не реагувати сьогодні, то завтра вже може не бути чого рятувати та що потім зберігати", - запевнив Перов.



В "Успішному Києві" також зазначили, що такі зібрання будуть регулярними, аби разом з громадою Києва шукати шляхи вирішення наболілих питань.



Нагадаємо, загалом під охороною держави у місті Києві перебуває понад дві тисячі пам’яток. Частина з них руйнується під впливом природних і антропогенно обумовлених факторів ризику. Більшість же, особливо в центральній частині міста, знищується забудовниками, які під виглядом реконструкції руйнують будинки та зводять на їх місці черговий ЖК чи торговий центр.



Нагадаємо, міжфракційне об'єднання "Успішний Київ" було створене в Київраді в лютому 2021 року. Його очолив голова комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин. На сьогоднішній день до складу "Успішного Києва" входять 27 депутатів Київради з різних фракцій.

