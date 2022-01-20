Утримуваний окупантами в ОРДО українець Ковальчук має серйозні проблеми зі здоров'ям і не отримує медичного обстеження, - Денісова

Про це повідомляє Офіс омбудсмана.



Богдану Ковальчуку не було 18 років, коли 31 серпня 2016 року його разом з п’ятьма неповнолітніми друзями викрали з тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області.



Окупанти звинуватили підлітків у підривній діяльності, співпраці з СБУ та підривах автівок і "відділку міліції ДНР".



"Упродовж понад п’яти років громадянин України пройшов катівні "МДБ ДНР", але жодного разу не поскаржився на тортури та знущання, які йому довелося пережити", - зазначила омбудсман.



Попри вимоги України звільнити хлопців, у липні 2018 року "Верховний суд ДНР", засудив їх за "тероризм" на термін 10-15 років.



Зараз Богдан відбуває 10-тирічний термін незаконного ув’язнення у Торезькій виправній колонії № 28. Зі своїх 23 років майже 6 він чекає на звільнення.



Напередодні взаємного звільнення 29 грудня 2019 року хлопцям і батькам запропонували в обмін на "помилування" не переходити на підконтрольну українському уряду територію. Погодилися всі, крім Богдана Ковальчука. Він мотивував рішення тим, що не може зрадити своїм принципам свободи, правди та відданості Батьківщині.



Рідні повідомляють, що Богдан Ковальчук має серйозні проблеми з легенями та потребує постійного обстеження лікарем, якого в колонії не отримує. До карантину його могла відвідувати тільки мама, яка передавала ліки та їжу. Однак протягом тривалого часу рідні не мають зв'язку з хлопцем.



До полону українець закінчив Ясинуватський професійний ліцей залізничного транспорту, бо хотів бути залізничником, як його мати. Людмила Денісова зазначила, що крім мами, удома на хлопця чекають бабусі та 84-річний прадідусь.



"Усі вищеназвані дії стосовно Богдана Ковальчука є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до українця, сприяти його негайному звільненню та просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля порушення питання про звільнення хлопця.



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