Ув'язнений окупантами в Макіївці українець Тимофеєв потребує лікування і негайного звільнення, - Денісова

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.



Максим Тимофеєєв зник 11 жовтня 2017 року в Харцизьку. Коли чоловік чекав автобус на зупинці, до нього підійшли "співробітники МДБ ДНР" та відвезли до однієї з військових частин, де почали катувати.



Упродовж перши восьми днів Тимофеєва утримували у в'язниці окупантів "Ізоляція", а потім перевели до СІЗО.



Денісова зазначила, за вісім місяців після "арешту" українця російські найманці затримали його матір Зінаїду Мальцеву, звинувативши її із сином у "шпигунстві на користь України". Зінаїду Мальцеву "засудили" до 10,5 років, а Максима Тимофеєва - до 12 років з конфіскацією майна. Матір звільнили під час обміну полоненими 29 грудня 2019 року, а сина утримують у Макіївській колонії №32.



За словами омбудсмана,Тимофеєв має інвалідність з дитинства, йому поставили кілька діагнозів, зокрема атрофію щитовидної залози, що потребує постійного кваліфікованого медичного огляду лікаря-ендокринолога, який уже п’ятий рік у полоні не проводять. У чоловіка дві вроджені кісти в головному мозку, які спричинили порушення у тканинах, унаслідок чого він страждає на сильний головний біль. Крім того, у Максима Тимофеєва - хронічний панкреатит і холецистит, а вже в ув’язненні почалися проблеми зі шлунком.



Денісова повідомила, що в колонії йому не надають жодної медичної допомоги. Допомагають ліки, які передає літня матір, котра хворіє після ув'язнення.



"Усі вищеназвані дії стосовно Максима Тимофеєва є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Максима Тимофеєва, сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля порушення питання про звільнення українця.



Ураховуючи критичний стан здоров’я Максима Тимофеєва омбудсман наполягає на його негайному звільненні.



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