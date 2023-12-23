В Асоціації "Нафта та Газ України" розповіли, що зміниться в країні при зупинці транзиту через ГТС України
Андрій Закревський, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", зазначив, що при зупинці транзиту через українську ГТС підвищиться собівартість послуг з газу, також треба змінювати тиск у газогонах або відмовлятися від деяких газових гілок
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо оплата по контрактам за транзит газу через ГТС України припиниться, тоді собівартість перекачки газу в нашій країні збільшиться. Щодо подорожчання в країні по перекачці газу, то як мінімум зросте на вартість у 1,5 млрд куб м газу, це добігає з податками, людьми десь до 60 %. У нас немає окремих газотранспортних систем для транзиту і для внутрішніх споживачів. Тобто перший момент – підвищиться собівартість. Другий момент – треба буде розбиратися, на жаль, чи потрібно Україні буде стільки газу, щоб підтримувати відповідний тиск у газогонах. Нам доведеться переходити на інші тиски або відмовлятися від деяких гілок, які є у нас в країні", - зауважив голова правління Асоціації "Нафта та Газ України".
За його словами, фахівці зазначають, що у такому випадку з 70 перекачуючих станцій в Україні залишиться близько 18. Старі станції, які будуть не потрібні розбиратимуться на запчастини й далі передаватимуться цим 18 станціям. І по трохи газотранспортна ера в Україні закінчиться.
"Є альтернатива, яку зараз розглядають, це нові проєкти, що передумовлюють використання цих газогонів не лише для транспортування природного газу, а використовувати, наприклад, щоб транспортувати водень. Розробляється програма водневого коридору з України майже на 1,5 тис. км. Це може бути одним з моментів народження нової газотранспортної системи", - підкреслив Андрій Закревський.
- Раніше в Україні запустили ще п'ять газових свердловин з додатковим видобутком 500 тис. куб. м газу на добу. Чотири з них пробурили на старих родовищах віком 45-55 років.
- 1 грудня Укргазвидобування ввело в експлуатацію ще три свердловини: дві з них нові, ще одна перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років
- 11 грудня Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе