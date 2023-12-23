В Асоціації "Нафта та Газ України" розповіли, що зміниться в країні при зупинці транзиту через ГТС України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо оплата по контрактам за транзит газу через ГТС України припиниться, тоді собівартість перекачки газу в нашій країні збільшиться. Щодо подорожчання в країні по перекачці газу, то як мінімум зросте на вартість у 1,5 млрд куб м газу, це добігає з податками, людьми десь до 60 %. У нас немає окремих газотранспортних систем для транзиту і для внутрішніх споживачів. Тобто перший момент – підвищиться собівартість. Другий момент – треба буде розбиратися, на жаль, чи потрібно Україні буде стільки газу, щоб підтримувати відповідний тиск у газогонах. Нам доведеться переходити на інші тиски або відмовлятися від деяких гілок, які є у нас в країні", - зауважив голова правління Асоціації "Нафта та Газ України".

За його словами, фахівці зазначають, що у такому випадку з 70 перекачуючих станцій в Україні залишиться близько 18. Старі станції, які будуть не потрібні розбиратимуться на запчастини й далі передаватимуться цим 18 станціям. І по трохи газотранспортна ера в Україні закінчиться.

"Є альтернатива, яку зараз розглядають, це нові проєкти, що передумовлюють використання цих газогонів не лише для транспортування природного газу, а використовувати, наприклад, щоб транспортувати водень. Розробляється програма водневого коридору з України майже на 1,5 тис. км. Це може бути одним з моментів народження нової газотранспортної системи", - підкреслив Андрій Закревський.