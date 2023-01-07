В австрійський казармі сталася стрілянина: начальник варти вистрелив у солдата, який напав на нього
6 січня в казармі міста Вінер-Нойштадт, що на сході Австрії, начальник варти застрелив підлеглого солдата, який напав на нього
Про це повідомила пресслужба міноборони Австрії.
"У казармі Флюгфельд у Вінер-Нойштадті було вбито вартового солдата. 20-річний військовослужбовець строкової служби з Нижньої Австрії погрожував своїм товаришам під час зміни варти та фізично напав на свого командира, начальника варти, 54-річного унтерофіцера з Бургенланду. У ході сутички пролунало кілька пострілів, у результаті чого солдат строкової служби отримав смертельне поранення", - мовиться на сайті установи.
Зазначається, що австрійські правоохоронці розпочали розслідування інциденту.
- Нагадаємо, 6 січня на півдні Косова, де проживає переважно сербське населення, внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка.
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