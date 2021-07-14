В ЄС вирішили відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння за 15-20 років, - ЗМІ

Про це розповідає Reuters.



У середу, 14 липня,Європейський Союз має намір запропонувати заходи, в рамках кліматичного пакету, які означатимуть фактичне припинення продажів бензинових та дизельних автомобілів протягом 20 років та пришвидшать перехід на електричний привід.



Багато автовиробників вже оголосили про великі інвестиції в електрифікацію, частково в очікуванні жорсткіших цілей викидів від європейського регулятора, але хочуть знати, чи підтримає їх ЄС фінансово, будуючи громадські зарядні станції, і як скоро Союз прагне, щоб гібридні авто та машини з двигунами внутрішнього згоряння були заборонені.



"До 2040 року більшість моделей автовиробників у будь-якому випадку будуть в значній мірі на електротязі", - сказав Нік Паркер, керуючий директор консалтингової компанії AlixPartners.



За його словами, питання стоїть в тому, чи вирішить ЄС централізовано заборонити двигуни внутрішнього згоряння для машин чи залишить свободу автовиробникам обирати, що виробляти.



Минулого місяця уссVolkswagen заявили, що припинять продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в Європі до 2035 року, а дещо пізніше в Китаї та США, як частину переходу на електромобілі.



На минулому тижні компанія Stellantis, четвертий виробник у світі, що випускає авто під марками Jeep, Chrysler, Dodge, Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Alfa Romeo та ще низкою брендів, заявила, що до 2025 року інвестує більше 30 млрд євро ($35 млрд) на електрифікацію своєї лінійки.



Викиди вуглецю у ЄС від автомобільного транспорту фактично зросли за останні роки, і нові заходи мають на меті привести сектор у відповідність із загальною стратегією Союзу щодо досягнення нульових нульових викидів до 2050 року.



Європейська Комісія, презентує обов'язкові цілі викидів, які фактично унеможливлюють продаж нових транспортних засобів, що працюють на викопному паливі, з 2035 року або з 2040 року, повідомляють джерела, знайомі з обговореннями.



Очікується, що існуюча ціль зменшення викидів СО2 на 37,5% від нинішніх рівнів до 2030 р. буде замінена скороченням між 50% та 65%.