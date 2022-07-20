В Естонії частка добровольців серед призовників зросла до 63%

Про це інформує ERR.



Зазначається, що частка добровольців у 2019 році становила 29%. Наразі ж цей показник сягає 63% усіх військовослужбовців.

"Те, що відбувається у світі, торкнулося всіх. Про це говорить і велика частка добровольців серед призовників літнього призову - майже дві третини. Сильне бажання молоді брати участь у забезпеченні безпеки та захисту незалежності своєї країни видно неозброєним поглядом. Ціную їхню запопадливість і готовність", - заявив командувач Силами оборони генерал-лейтенант Мартін Херем.

Крім того, він зазначив, що збільшення числа добровольців також говорить про хорошу роботу офіцерів, унтерофіцерів та чиновників при організації термінової служби.

"До того ми інвестували у розвиток можливостей занять спортом та проведення вільного часу. Ми бачимо оцінку суспільства всією нашою системою підготовки збройного резерву", - сказав Херем.

Частина новобранців має намір служити у військах спеціального призначення. Сили спеціальних операцій ухвалили кандидатуру 14 молодих людей, у тому числі двох дівчат. Остаточний відбір відповідних кандидатів відбудеться у грудні.

Загалом 63% призовників виявили бажання пройти термінову службу добровільно. Військовослужбовці липневого призову служитимуть 11 місяців. Вони можуть отримати підготовку командира, спеціаліста чи водія.

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