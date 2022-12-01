В Естонії попередили споживачів про можливі вимкнення електроенергії

Про це повідомляє прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, цитує ERR.EE.

Вона зазначила, що в країні спостерігається дефіцит електроенергії. Однією з його причин є відключення від російської енергомережі.

Ще однією причиною Каллас назвала те, що наразі у Швеції та Фінляндії не працюють кілька важливих реакторів. Естонська ж електростанція в Аувере знову зламалася.

"Проблема Естонії полягає в тому, що ми все ще споживаємо стільки енергії, ніби ми не маємо цих проблем", - зазначила Каллас.

Прем'єрка пояснила, естонцям необхідно знижувати споживання в пікові години, зокрема з 07:00 до 09:00 або ж з 16:00 до 19:00. За її словами, навіть двовідсоткове скорочення споживання електроенергії в години пік допоможе значно знизити ризик відключень електроенергії.

"Якщо ми цього не зробимо, то можемо бути змушені зробити регіональні відключення електроенергії на кілька годин", - наголосила Каллас.

23 листопада масові відключення електроспоживання були зафіксовані в Молдові після масованого ракетного обстрілу енергосистеми України Росією.