В Естонії попередили споживачів про можливі вимкнення електроенергії
Естонців попередили про те, що через дефіцит електроенергії в країні можуть почати вимикати світло
Про це повідомляє прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, цитує ERR.EE.
Вона зазначила, що в країні спостерігається дефіцит електроенергії. Однією з його причин є відключення від російської енергомережі.
Ще однією причиною Каллас назвала те, що наразі у Швеції та Фінляндії не працюють кілька важливих реакторів. Естонська ж електростанція в Аувере знову зламалася.
"Проблема Естонії полягає в тому, що ми все ще споживаємо стільки енергії, ніби ми не маємо цих проблем", - зазначила Каллас.
Прем'єрка пояснила, естонцям необхідно знижувати споживання в пікові години, зокрема з 07:00 до 09:00 або ж з 16:00 до 19:00. За її словами, навіть двовідсоткове скорочення споживання електроенергії в години пік допоможе значно знизити ризик відключень електроенергії.
"Якщо ми цього не зробимо, то можемо бути змушені зробити регіональні відключення електроенергії на кілька годин", - наголосила Каллас.
- 23 листопада масові відключення електроспоживання були зафіксовані в Молдові після масованого ракетного обстрілу енергосистеми України Росією.
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