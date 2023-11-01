В Італії затримали уродженця Молдови, який викрав картин із музею на €15 млн
В аеропорту Верони затримали уродженця Молдови, який у листопаді 2015 року пограбував музей Кастельвеккіо. Серед украдених картин були роботи Рубенса й Белліні
Про це пише Verona Sera.
Чоловіка затримали в аеропорту після приземлення рейсу з Кишинева.
Слідство встановило, що молдованин у складі злочинного угруповання викрав із музею 17 картин, знешкодивши охоронця та касира. Викрадені роботи оцінюють у 15 млн євро. Було розпочато розслідування, під час якого вдалося ідентифікувати та заарештувати багатьох членів банди італійського та молдавського походження, яка спеціалізувалась на крадіжках предметів мистецтва на замовлення, а в травні 2016 року українська поліція в Одеській області знайшла та вилучила всі викрадені картини.
Після того, як формальності були завершені в офісах поліції, затриманий в аеропорту 44-річний чоловік був доставлений до в'язниці у Вероні, де він відбуватиме покарання у вигляді 6 років ув'язнення.
- У 2016 році італійські правоохоронці знайшли дві картини художника-постімпресіоніста Вінсента ван Гога, які було вкрадено з музею Амстердама у 2002 році.
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