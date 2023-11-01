В Італії затримали уродженця Молдови, який викрав картин із музею на €15 млн

Про це пише Verona Sera.

Чоловіка затримали в аеропорту після приземлення рейсу з Кишинева.

Слідство встановило, що молдованин у складі злочинного угруповання викрав із музею 17 картин, знешкодивши охоронця та касира. Викрадені роботи оцінюють у 15 млн євро. Було розпочато розслідування, під час якого вдалося ідентифікувати та заарештувати багатьох членів банди італійського та молдавського походження, яка спеціалізувалась на крадіжках предметів мистецтва на замовлення, а в травні 2016 року українська поліція в Одеській області знайшла та вилучила всі викрадені картини.

Після того, як формальності були завершені в офісах поліції, затриманий в аеропорту 44-річний чоловік був доставлений до в'язниці у Вероні, де він відбуватиме покарання у вигляді 6 років ув'язнення.