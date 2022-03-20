В Ізюмі тепер своя "Чорнобаївка", - начальник одного з відділів міськради про безуспішне зведення окупантами блокпосту
Російські окупанти вже вкотре намагаються звести свій блокпост біля посту поліції на виїзді з міста Ізюм, але Збройні сили України раз-за разом їх знищують
Про це повідомив начальник відділу молоді та спорту міськради Ізюму Максим Стрельник, передає "Еспресо. TV".
"Якогось орчого генерала, на жаль, ще не ліквідували, а ось полковника інженерних "військ" фашистів вже відправили груZом-200", - додав Максим Стрельник.
- Нагадаємо, в Ізюмі не вщухають бої, українські військові розбили окупантів біля рибгоспу, - міськрада
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