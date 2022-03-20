В Ізюмі тепер своя "Чорнобаївка", - начальник одного з відділів міськради про безуспішне зведення окупантами блокпосту

Про це повідомив начальник відділу молоді та спорту міськради Ізюму Максим Стрельник, передає "Еспресо. TV".



"Якогось орчого генерала, на жаль, ще не ліквідували, а ось полковника інженерних "військ" фашистів вже відправили груZом-200", - додав Максим Стрельник.

Нагадаємо, в Ізюмі не вщухають бої, українські військові розбили окупантів біля рибгоспу, - міськрада

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