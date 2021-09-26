В хостелі на столичній Борщагівці згорів 34-річний чоловік

За вказаною адресою було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце події першого пожежно-рятувального підрозділу, було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розміщеній на 3-поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаній під хостел, наводить подробиці Еспресо.TV.

О 03:31 пожежу було локалізовано та о 03:53 - ліквідовано на площі 40 кв. м.

"По прибуттю першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що попередньо в кімнаті знаходилось три особи, на момент прибуття бійців один з них вистрибнув з вікна 3-поверху та отримав травму, попередньо - перелом ключиці, інший вибіг по сходах на вулицю, а третього чоловіка 1987 року народження було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі", - розповідають рятувальники.



Постраждалого чоловіка, що отримав травми від падіння з висоти було госпіталізовано до 1-ї обласної клінічної лікарні для обстеження.





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