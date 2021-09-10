В Києві на Броварському проспекті частково обмежать рух до кінця вересня
На Броварському проспекті Києва частково обмежать рух з 20:00 11 вересня до 30 вересня
Про це повідомляє "Київавтодор".
На Броварському проспекті розпочинається середній ремонт. Покриття замінюватимуть на ділянці від Чернігівської площі до станції метро "Лісова".
"Працюватимуть у напрямку виїзду з міста. Під час ремонту рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.
У ніч проти 12 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг.
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