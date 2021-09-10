В Києві на Броварському проспекті частково обмежать рух до кінця вересня

Про це повідомляє "Київавтодор".

На Броварському проспекті розпочинається середній ремонт. Покриття замінюватимуть на ділянці від Чернігівської площі до станції метро "Лісова".

"Працюватимуть у напрямку виїзду з міста. Під час ремонту рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

У ніч проти 12 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг.